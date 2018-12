Αποθέωση Πολ για Χάρντεν: «Είναι ο καλύτερος επιθετικός παίκτης που έχω δει ποτέ»

Μπορεί οι Ρόκετς να βρίσκονται σε αγωνιστική κρίση, αλλά ο Χάρντεν παλεύει και δίνει μοναδικές παραστάσεις και οδηγεί την ομάδα του.

Ο προπονητής του αλλά και ο Κρις Πολ δεν δίστασαν να αποθεώσουν τον ηγέτη του Χιούστον.

Ο Ντ' Αντόνι σχολίασε:

«Ξέρω ότι είναι ο MVP, αλλά σε αυτό το επίπεδο, στα τελευταία 3-4 παιχνίδια είναι πιο καλός από ποτέ. Είναι η αφοσίωση που έχει. Νοιάζεται. Κάθε μεγάλο σουτ, κάθε μεγάλο play. Είναι σε MVP επίπεδο. Έχει ανεβάσει το επίπεδο του. Παίζει σε αυτό το επίπεδο εδώ και κάποιο καιρό».

Από την πλευρά του ο CP3 σχολίασε:

«Είναι ο καλύτερος επιθετικός παίκτης που έχω δει ποτέ. Σοβαρά. Μπορεί να κάνει drive, να σουτάρει, έχει χειρισμό της μπάλας. Περνάνε δύσκολα οι αντίπαλοι του».

Chris Paul has some high praise for James Harden. pic.twitter.com/Jd38k2UCdj

— theScore (@theScore) 18 Δεκεμβρίου 2018