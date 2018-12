Γκρίφιν: «Ήμουν χάλια, απογοήτευσα την ομάδα» (vid)

Ο Γκρίφιν ήταν σε κακή κατάσταση μετά το τέλος του παιχνιδιού κόντρα στους Μπακς. Ο ηγέτης των Πίστονς είχε 19 πόντους, 10 ριμπάουντ και 11 ασίστ, αλλά έχασε τα δύο τελευταία τρίποντα για την ομάδα του και μαζί την ευκαιρία να ισοφαρίσει και αυτό ήταν κάτι που στοίχισε στην ομάδα του Ντιτρόιτ.

«Ήμουνα χάλια σήμερα. Δεν πρόκειται να κερδίσουμε παιχνίδια με ότι έκανα, 10 λάθη, κακές αποφάσεις...

Νιώθω άσχημα για τους συμπαίκτες μου. Έπαιξαν τόσο σκληρά, προσπάθησαν να επιστρέψουν και εγώ απλά δεν ήμουν εκεί γι' αυτούς».

