G.O.A.T. και στον... χορό ο Τζόρνταν! (vid)

Ο καλύτερος μπασκετμπολίστας όλων των εποχών έκανε και μια μίνι επίδειξη των χορευτικών του ικανοτήτων υπό τους ήχους του «Wobble Baby» με τον Ντούειν Μπέικον να... απαθανατίζει το γεγονός!

Ο 23χρονος γκαρντ/φόργουορντ της Σάρλοτ βρέθηκε στο ίδιο μαγαζί που διασκέδαζε και ο Τζόρνταν και δεν έχασε την ευκαιρία να «ανεβάσει» στις InstaStories του τον χορό του... αφεντικού του και καλύτερου μπασκετμπολίστα όλων των εποχών!

MJ hitting the Wobble in the club



(via @BaconDwayne1000) pic.twitter.com/kKunDtSdWx

— Bleacher Report NBA (@BR_NBA) 17 Δεκεμβρίου 2018