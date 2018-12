Δίχως να αντιμετωπίσουν πρόβλημα, οι Ουόριορς νίκησαν εντός έδρας με τους Γκρίζλις και πήγαν στο 21-10.

Από την το Μέμφις έπεσε στο 16-14.

Πρόσωπα του ματς οι Στεφ Κάρι που έσπασε το φράγμα των 15.000 πόντων στο ΝΒΑ, αλλά και ο Κέβιν Ντουράντ που ξεπέρασε τον Λάρι Μπερντ και έγινε 33ος κορυφαίος σκόρερ της λίγκας.

Για τους νικητές ο Στεφ μέτρησε 20 με 7 ριμπάουντ, ο KD είχε 23 με 5 ασίστ και από 16 σημείωσαν οι Τόμπσον και Γερέμπκο.

Στον αντίποδα 20 είχε ο Κάσπι.

Kevin Durant has passed Larry Bird for 33rd on the all-time scoring list. #ThisIsWhyWePlay pic.twitter.com/byiu1I85cN

— NBA (@NBA) 18 Δεκεμβρίου 2018