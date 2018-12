O Φράι έβγαλε την ασίστ στον Σέξτον που όμως ήταν στον πάγκο! (vid)

Ο Φράι με τον Σέξτον δημιούργησαν ένα ξεχωριστό στιγμιότυπο στον αγώνα με τους Σίξερς.

Ο Τσάνινγκ Φράι πήρε τον διάδρομο και έψαξε την πάσα σε συμπαίκτη του, την ίδια στιγμή σηκώθηκε από τον πάγκο ο Σέξτον και κάπως έτσι ο συμπαίκτης του μπερδεύτηκε και του έβγαλε μια... εξαιρετική πάσα. Αν δεν ήταν στον πάγκο για την ομάδα του θα μπορούσε να βγει μια ωραία φάση για τους Καβαλίερς, αλλά το αποτέλεσμα ήταν... διαφορετικό.

Πάντως «δυστυχώς» για εκείνους το στιγμιότυπο το είδε και ο ΛεΜπρον που δεν έχασε την ευκαιρία να σχολιάσει με χιούμορ:

Δείτε το αστείο στιγμιότυπο:

Channing Frye with a nifty pass to a wide-open Collin Sexton ... on the bench pic.twitter.com/RvTjbRAH8I

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) 16 Δεκεμβρίου 2018