Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Ντέντμον των Χοκς, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε στο έπακρον την εξαιρετική ασίστ του Γιανγκ για την... πτήση του στο καλάθι των Νετς

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο.

Dewayne Dedmon (15 PTS in Q2) punishes the rim off the Trae Young feed!#TrueToAtlanta 62#WeGoHard 66



1:34 left in the 1st half on NBALP: https://t.co/cYXnbWzIYB pic.twitter.com/EM3bemsWaS

— NBA (@NBA) 16 Δεκεμβρίου 2018