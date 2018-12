Το στατιστικό του Γιανγκ που θυμίζει ΛεΜπρόν! (pic)

Το μέλλον των Χοκς εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον κύριο Τρέι Γιανγκ.

Ο rookie της Ατλάντα έχει δείξει μερικές πτυχές του ταλέντου του και μας έχει προσφέρει όμορφες παραστάσεις.

Υπάρχει όμως και ένα στατιστικό που θα πρέπει να νιώθει περήφανος.

Είναι ο 2ος νεότερος παίκτης στην ιστορία της λίγκας που μετρά 5 ματς με 20+ πόντους και 10+ ασίστ.

Σίγουρα το να μπαίνεις στην ίδια εξίσωση με τον Βασιλιά έστω και με ένα τέτοιο ιδιαίτερο στατιστικό, είναι μεγάλη υπόθεση.

Trae Young has recorded five 20-point, 10-assist games this season. He is the second-youngest player in NBA history to reach that mark, trailing only LeBron James. pic.twitter.com/HeAjORKyqh

— Justin Kubatko (@jkubatko) 13 Δεκεμβρίου 2018