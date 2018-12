Γκαρνέτ: «Η αυτοπεποίθηση κάνει τον Ντόντσιτς ξεχωριστό»! (vid)

Αυτοπεποίθηση.

Μια λέξη απλή, αλλά πολύ σημαντική στο μπάσκετ. Ειδικά όταν είσαι νέος και βρίσκεσαι ξαφνικά από την Ευρώπη και το «σπίτι» σου, στο ΝΒΑ των μεγάλων προσωπικοτήτων.

Και ο Λούκα Ντόντσιτς διαθέτει... μπόλικη από αυτή, σύμφωνα με τον Κέβιν Γκαρνέτ, και γι' αυτό ξεχωρίζει!

«Αυτό που τον κάνει ξεχωριστό σε σχέση με τους άλλους rookies είναι η αυτοπεποίθησή του. Αυτό το stepback; Δεν το κάνεις αν δεν έχεις αυτοπεποίθηση», είπε ο «KG» στην εκπομπή «ΝΒΑ on TNT».

"The one thing that stands out about him ... he plays with a lot of confidence."

KG's got love for Luka Doncic's game. pic.twitter.com/D2kzAzdByi

— NBA on TNT (@NBAonTNT) 14 Δεκεμβρίου 2018