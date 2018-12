Πήγε στις προπονητικές εγκαταστάσεις των Λέικερς ο Φιλ Τζάκσον (pic)

Ο 73χρονος προπονητής, που βρέθηκε στον πάγκο της ομάδας του Λος Άντζελες το 1999-04 και το 2005-11, διατηρεί καλές σχέσεις με τους ανθρώπους της ομάδας και πήγε να τους δει.

Ο Φιλ Τζάκσον εθεάθη δημοσίως στις προπονητικές εγκαταστάσεις των Λέικερς για πρώτη φορά μετά από δύο χρόνια και μια φωτογραφία που τον δείχνει να κάθεται με τον πρώην παίκτη της ΑΕΚ και νυν σύμβουλο των «λιμνανθρώπων», Κερτ Ράμπις έγινε αμέσως viral.

Όπως αναφέρει το «ESPN», «η πόρτα των Λέικερς είναι πάντα ανοιχτή για τον Φιλ Τζάκσον, ενώ διατηρεί ακόμα στενές σχέσεις με τον Λουκ Ουόλτον και τον προπονητή της G-League Κόμπι Καρλ».

Δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό αν ο Τζάκσον συναντήθηκε και με τον ΛεΜπρόν Τζέιμς, για τον οποίο δεν έχει εκφραστεί με κολακευτικά λόγια παλαιότερα (είχε χρησιμοποιήσει την ρατσιστική λέξη «posse», είχε πει πως κάνει πάντα βήματα), ενώ και ο «Βασιλιάς» έχει δηλώσει πως δεν τον σέβεται πια.

Phil Jackson (left) and Kurt Rambis (right) enjoying a discussion at the Lakers facility after practice Wednesday pic.twitter.com/WrzeULGJOj

— Dave McMenamin (@mcten) 12 Δεκεμβρίου 2018