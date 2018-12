Έγραψε ιστορία ο Πόποβιτς: Τέταρτος στην λίστα με τις περισσότερες νίκες! (pics)

Έγραψε ιστορία στο ΝΒΑ ο Γκρεγκ Πόποβιτς. Με την νίκη των Σπερς επί των Σανς ο εμβληματικός προπονητής προσπέρασε τον Πατ Ράιλι και ανέβηκε στην 4η θέση με τις περισσότερες νίκες όλων των εποχών.

Ο Ποπ έφτασε τις 1211 νίκες στον «μαγικό» κόσμο και κυνηγάει να ανέβει ακόμα πιο ψηλά.

Για να μπει στην πρώτη τριάδα χρειάζεται μόλις 10 ακόμα νίκες, για να φτάσει τον Τζέρι Σλόαν, ενώ στην δεύτερη θέση βρίσκεται ο Λένι Ουίλκενς με 1332 νίκες. Στην κορυφή ο ξεχωριστός Ντον Νέλσον με 1335 νίκες.

Congrats to Gregg Popovich for surpassing Pat Riley for 4th All-Time wins! (via @NBATV ) pic.twitter.com/Ot3D9Le6VG

Gregg Popovich is now in the 4th spot on the all time wins by coaches list pic.twitter.com/9WGF2OtWM0

— ClutchPoints (@ClutchPointsApp) 12 Δεκεμβρίου 2018