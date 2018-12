Ουέιντ σε Χαρτ: «Μου θυμίζεις εμένα»! (pic)

Το Champions League παίζει στη Novibet με προσφορά* για τα μέλη! *Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

Το Λέικερς - Χιτ «θαμπώθηκε» από τον Ντουέιν Ουέιντ, οποίος επισκέφθηκε για τελευταία φορά το «Staples Center» και αντιμετώπισε τον ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Στο τέλος του αγώνα, ο «Flash» έκανε κι ένα ξεχωριστό δώρο στον Τζος Χαρτ, στον οποίο έδωσε τα παπούτσια του, που έφεραν το μήνυμα: «Μου αρέσει ο τρόπος που παίζεις. Μου θυμίζεις εμένα. Συνέχισε»!

Αξίζει να σημειωθεί πως ο παίκτης των Λέικερς φοράει το Νο.3 εξαιτίας του «DW».

D-Wade gifts Josh Hart game shoes with message: “I love the way you play the game. Reminds me of me. Keep going.”

Hart wears No. 3 because of Wade

: @billoram pic.twitter.com/kgQZmhRWOn

— Bleacher Report (@BleacherReport) 11 Δεκεμβρίου 2018