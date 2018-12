Σέλτικς: Η πιο ευρεία νίκη στην ιστορία τους και τα ρεκόρ! (pics)

Εκπληκτικοί Σέλτικς με 2 ρεκόρ στο ματς με τους Μπουλς.

Η νίκη με 56 πόντους διαφορά (133-77) είναι η μεγαλύτερη στην ιστορία της ομάδας, ξεπερνώντας τους 51 (153-102) που είχε απέναντι στους Ουόριορς στις 7 Μάρτη του 1962

Επιπλέον ισοφάρισε την μεγαλύτερη διαφορά σε εκτός έδρας νίκη στο ΝΒΑ, αφού έπιασε το +56 του Σιάτλ το 1986 σε ένα ματς κόντρα στο Χιούστον.

Τέλος τα 22 τρίποντα που έβαλε η Βοστώνη είναι η δεύτερη καλύτερη επίδοση τους, μετά τα 24 που είχαν βάλει πριν μια εβδομάδα κόντρα στο Μιλγουόκι!

The Celtics entered November having made 19 3’s twice in franchise history.

Twice, in 39 years.

Saturday they did it for the 4th time in the last 39 days.

(Up next by the way? New Orleans) pic.twitter.com/UVvYw2nKID

— Sean Grande (@SeanGrandePBP) 9 Δεκεμβρίου 2018