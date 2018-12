Η μεγαλύτερη ήττα στην ιστορία των Μπουλς! (pic & vid)

Εφιαλτικό βράδυ για τους Μπουλς στο ματς με τους Σέλτικς.

Η Βοστώνη... διέλυσε τους «ταύρους» με 133-77, μια ήττα που είναι η μεγαλύτερη στην ιστορία μιας ομάδας που έχει πάρει 6 πρωταθλήματα με τον τεράστιο Μάικλ Τζόρνταν.

Πριν το κάζο με τους Κέλτες, η χειρότερη ήττα τους είχε έρθει το 2001, όταν η Μινεσότα τους είχε... σκορπίσει με 127-74.

Σίγουρα η απόλυση του Χόιμπεργκ δεν έχει φέρει τα αποτελέσματα που θα ήθελαν στην ομάδα του Σικάγο.

