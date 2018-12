Χωρίς τον Μπέινς οι Σέλτικς στο Σικάγο

Ο Αυστραλός σέντερ είχε τραυματιστεί στον αστράγαλο στο παιχνίδι με τους Νικς και ακόμη δεν το έχει ξεπεράσει.

Οι Σέλτικς δε θα έχουν τον Άαρον Μπέινς στη διάθεσή τους κόντρα στους Σικάγο Μπουλς.

Ο Μπραντ Στίβενς ανέφερε πως, «είναι πολύ καλύτερα, κάνει πρόοδο, αλλά ακόμη δεν είναι έτοιμος να αγωνιστεί».

Πρόβλημα τραυματισμού αντιμετωπίζει και ο Αλ Χόρφορντ, ωστόσο αυτός μάλλον θα αγωνιστεί.

Stevens on Baynes: “He’s progressed really well, he did a lot yesterday, but just not quite ready to play.” #NEBHInjuryReport

— Boston Celtics (@celtics) 8 Δεκεμβρίου 2018