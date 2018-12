Μετά την FIBA και με την απέναντι πλευρά του Ατλαντικού να ξυπνάει σιγά σιγά το ΝΒΑ δεν παρέλειψε να στείλει τις ευχές του για τα γενέθλια του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο Έλληνας σταρ του Μιλγούκι κλείνει τα 24 του χρόνια και ο «μαγικός» κόσμος του εύχεται να περάσει χαρούμενα γενέθλια.

Δείτε το ποστάρισμα του ΝΒΑ:

Join us in wishing @Giannis_An34 of the @Bucks a HAPPY 24th BIRTHDAY! #NBABDAY #FearTheDeer pic.twitter.com/QHKynSctNn

— NBA (@NBA) 6 Δεκεμβρίου 2018