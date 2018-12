O Γιάννης έχει γενέθλια... (vids)

Πιο βελτιωμένος παίκτης του ΝΒΑ το 2017. Δυο φορές All Star (2017, 2018). Εξώφυλλο στο 2K19. Πριν από μερικές μέρες ο Σακίλ Ο'Νιλ τον χαρακτήρισε ως τον καλύτερο παίκτη στο ΝΒΑ. Ο σταρ των Μπακς και υποψήφιος για τον φετινό τίτλο του ΜVP. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι μόλις 24 ετών και έχει προλάβει να είναι στην elite του ΝΒΑ. Επόμενος στόχος του; Να το κατακτήσει! Ο Greek Freak έχει γενέθλια και το gazzetta.gr του εύχεται χρόνια πολλά μέσα από 24 gif...

1 Ας ξεκινήσουμε λοιπόν...

2 Its my party...

3 And I'll dunk if I want to

4 Dunk if I want to

5 Dunk if I want to

6 You would cry if I dunk to you

7 Playin' my records

8 Keep dancin' all night

9 But leave me alone for a while

10 Till Championship ring is with me

11 I' ve got no reason to smile

12 It's my party

13 And I'll dunk if want to

14 Dunk if I want to

15 Dunk if I want to

16 You would cry if I dunk to you

17 Ιt's my party

18 And I' ll pass if I want to

19 Block if I want to

20 Block if I want to

21 You would cry if I dunk to you

22 Its my party...

23 And I'll fly if I want to

24 Χρόνια πολλά Γιάννη...

Στο (παραφρασμένο) τραγούδι η Λέσλι Γκορ με το «It's my party»...