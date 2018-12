To deal του Μπάτλερ έκανε καλύτερους και τους Σίξερς και τους Γουλβς! (pics)

''Εδώ παίζεις στην έδρα σου και με Cash Out* '' *Ισχύουν Όροι και Προυποθέσεις.

«Φυσικά και με χρειάζεστε , Δεν μπορείτε να κερδίσετε χωρίς εμένα».

​ Ήταν 10 Οκτωβρίου όταν ο Τζίμι Μπάτλερ αποφάσισε να εμφανιστεί στην προπόνηση των Τίμπεργουλβς για να δημιουργήσει θέμα με όλους και με όλα.

Ενώ όλοι τον είχαν εκτός και εκείνος δεν απαντούσε στους ανθρώπους των «Λύκων» απαιτώντας να γίνει ανταλλαγή, εκείνος εμφανίστηκε φωνάζοντας ότι η ομάδα δεν μπορεί να κερδίσει χωρίς εκείνον, ενώ τα έβαλε και με συμπαίκτες του.

Με τα... φώτα στραμμένα στην Φιλαδέλφια η σεζόν ξεκίνησε και είχε... απ' όλα. Ο Μπάτλερ με μισή ή με ολόκληρη καρδιά αποφάσισε να φορέσει τα αθλητικά του για να παίξει, οι φίλαθλοι διχάστηκαν με τους μισούς να γιουχάρουν και τους μισούς να αποθεώνουν και οι Τίμπεργουλβς δυσκολευόντουσαν πάρα πολύ να πάρουν νίκες και να έχουν θετικά αποτελέσματα.

Κάπου εκεί ήρθαν και οι δηλώσεις από τον ίδιο τον Μπάτλερ ότι αποφασίζει μόνος του αν θα παίξει ή θα ξεκουραστεί και τίποτα δεν φαινόταν να πηγαίνει στον σωστό δρόμο. Η διοίκηση των Σίξερς δεν είχε και πολλές επιλογές, μέχρι που στις 10 του Νοέμβρη ανακοινώθηκε το deal μεταξύ Λύκων και Σίξερς.

Πολλά ειπώθηκαν, ακόμα περισσότερα γράφτηκαν, αλλά στο τέλος έμεινε ο χαμογελαστός Μπάτλερ που από την στιγμή που πάτησε το πόδι του στην Φιλαδέλφια δήλωσε ότι είναι έτοιμος για ένα πρωτάθλημα.

Οι Σίξερς έφτιαξαν το δικό τους Big 3, με τους Εμπίντ, Σίμονς και Μπάτλερ και άλλαξαν τα δεδομένα τους, ενώ οι Τίμπεργουλβς βρήκαν την ηρεμία τους μετά από ένα καλοκαίρι που δεν ήταν εύκολο.

Όπως όλα δείχνουν οι δύο πλευρές είναι μόνο κερδισμένες από αυτό το deal και τα πράγματα δεν θα μπορούσαν να είναι καλύτερα.

ΟΙ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ... ΑΝΑΠΝΕΟΥΝ ΞΑΝΑ

Όπως δείχνουν τα πράγματα οι Τίμπεργουλβς δεν χρειάζονται τελικά τον Μπάτλερ για να κερδίσουν. Είναι καλύτεροι χωρίς αυτόν και όλα είναι θετικά από τις 10 Νοεμβρίου και μετά. Σίγουρα είχαν να ξεπεράσουν την απώλεια ενός ηγέτη και ενός All Star παίκτη, αλλά φαίνεται πως το άσχημο κλίμα που υπήρχε τους αφαιρούσε περισσότερα απ΄ όσα τους έδινε.

Από την ημέρα που έγινε η ανταλλαγή οι Γουλβς έχουν παίξει 11 παιχνίδια και από αυτά έχουν κερδίσει τα 8 μπαίνοντας και πάλι σε τροχιά playoffs. Σε αυτό το διάστημα είναι η καλύτερη άμυνα του πρωταθλήματος και έχουν το τέταρτο καλύτερο net rating στο πρωτάθλημα, όπως αναλύουν και στο shake n' Bake.

Με τον Μπάτλερ στο παρκέ οι «Λύκοι» έδειχναν ότι είχαν θέματα και στις δύο πλευρές, ενώ κάπως μπλέκονταν οι ρόλοι. Με την έλευση του πολύ καλύτερου αμυντικού, του Ρόμπερτ Κόβινγκτον, αλλά και του Σάριτς που συμπλήρωσε κομμάτι στο παζλ του ρόστερ τα πράγματα άλλαξαν άρδην.

Τα νούμερα άρχισαν να μεταλλάσσονται, ειδικά στην άμυνα, και βασικό κομμάτι σε αυτό είναι η έλευση του Κόβινγκτον. Είναι ένας αμυντικός ογκόλιθος, από τους καλύτερους του ΝΒΑ, που μπορεί και επιθετικά να προσφέρει απλά δεν είχε την ευκαιρία να το δείξει στους Σίξερς.

Οι αριθμοί του στην Μινεσότα έχουν ανοδική πορεία, το σουτ του από μακρινή απόσταση είναι αξιόπιστο και κατεβάζει και κοντά στα 6 ριμπάουντ. Αμυντικά είναι εξαιρετικός, κανείς από τους υπάρχοντες παίκτες στο ρόστερ των Γουλβς δεν ήταν ικανός να κάνει αυτά που κάνει και επιπρόσθετα έχει και 3 κλεψίματα κατά μέσο όρο.

Παράλληλα, η ανταλλαγή αυτή έχει δώσει νέα πνοή και στον Τάουνς, που είχε βρεθεί στο στόχαστρο του Μπάτλερ στο καλοκαιρινό του ξέσπασμα. Από την μέρα που έφυγε ο άλλοτε συμπαίκτης του έχει ανεβάσει τον μέσο όρο του κατά περίπου 2 πόντους και 3 ριμπάουντ, ενώ λίγο έχουν αυξηθεί και οι ασίστ.

Είναι ξεκάθαρα ο ηγέτης της ομάδας και δείχνει ότι αυτός ο ρόλος του πηγαίνει περισσότερο σε σχέση με την σύγκριση που υπήρχε πριν. Πήρε τα... κλειδιά της ομάδας και πλέον δείχνει έτοιμος να την οδηγήσει στον σωστό δρόμο. Μαζί με το κομμάτια που έλειπαν, όλα μοιάζουν διαφορετικά και καλύτερα. Η ηρεμία κάνει καλό στους Τίμπεργουλβς και αυτό φαίνεται από τα αποτελέσματα τους.

Timberwolves before and after the Jimmy Butler trade ...

Defensive Rating:

Before — #28

After — #2

Offensive Rating:

Before — #17

After — #21

Net Rating:

Before — #25

After — #8

Winning%:

Before — .308

After — .714

"You can't win without me."

— Aaron Gleeman (@AaronGleeman) 25 Νοεμβρίου 2018