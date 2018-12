Τι κάνεις ρε Λούκα Ντόντσιτς;

Ο φοβερός και τρομερός Σλοβένος μας... τρέλανε ξανά, αφού με μια... μαγική πάσα από την μία άκρη του γηπέδου στην άλλη, έδωσε έτοιμο καλάθι στον Ντένις Σμιθ τζούνιορ.

Απολαύστε την έμπνευση του παίκτη των Μάβερικς στο ματς με τους Μπλέιζερς, η οποία έβαλε το κερασάκι στην τούρτα της νίκης του Ντάλας.

Luka goes deep to DSJ for the slam! #MFFL pic.twitter.com/CVYV3oWFyI

— NBA (@NBA) 5 Δεκεμβρίου 2018