Οι Σέλτικς μοίρασαν χαρά, τραγούδησαν και συζήτησαν με παιδιά στο νοσοκομείο της Βοστόνης! (vids)

Οι μέρες για τα Χριστούγεννα πλησιάζουν και οι παίκτες των Σέλτικς βρέθηκαν στο Boston Children's Hospital για να συναντηθούν με τα παιδιά που δίνουν την δική τους «μάχη». Οι παίκτες έδωσαν δώρα, συνομίλησαν με τα παιδιά και τραγούδησαν γεμίζοντας με όμορφα συναισθήματα.

Ξεχωριστό ενδιαφέρον είχε ο διάλογος μεταξύ ενός πιτσιρικά με τον Κάιρι Ίρβινγκ και το πολύ ωραίο κλίμα που δημιουργήθηκε με άπαντες να απολαμβάνουν τον διάλογο.

. @KyrieIrving gave young Demetres at @BostonChildrens an EXCLUSIVE (1 of 1 made) pair of Kyrie’s ... yes, we’re crying pic.twitter.com/6OeQ9LiGKl

@KyrieIrving led the @Celtics in "Jingle Bells" as the team brought some holiday cheer to @BostonChildrens earlier today #ThisIsWhyWePlay pic.twitter.com/4ZwVaxHFhv

— Celtics on NBC Sports Boston (@NBCSCeltics) 4 Δεκεμβρίου 2018