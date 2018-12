Το... διαφορετικό ρεκόρ καριέρας του Κλέι Τόμπσον! (pic)

Συγκεκριμένα ήταν η πρώτη φορά που ο γκαρντ των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς μέτρησε 20+ πόντους για εννέα σερί ματς.

Απέναντι στους Χοκς είχε 27 πόντους και συνέχισε το εξαιρετικό του σερί, το οποίο είχε ξεκινήσει στις 17/11 κόντρα στους Ντάλας Μάβερικς εκτός έδρας.

Στο μεσοδιάστημα δεν έπεσε ποτέ κάτω από τους 21 πόντους, ενώ άλλες δύο φορές είχε σημειώσει και από 31 πόντους απέναντι σε Κινγκς και Μπλέιζερς.

Klay Thompson has 21 points, giving him a new career-best streak of nine-straight games with at least 20 points.

— Warriors PR (@WarriorsPR) 4 Δεκεμβρίου 2018