Κάρι: «Πάλιωσε η σύγκριση με τον Γιανγκ» (vid)

Ο Κάρι επέστρεψε και μαζί επέστρεψε και η ηρεμία στους Ουόριορς, αφού ο ηγέτης τους έδειξε ότι είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Η ομάδα του Όκλαντ έπαιξε με τους Χοκς με τον Γιανγκ και την σύγκριση με τον Στεφ να είναι θέμα συζήτησης μετά το τέλος του αγώνα.

«Απλά ήμουν επιθετικός και συνέχισαν από εκεί που έμεινα στο δεύτερο ημίχρονο στο Ντιτρόιτ.

Προσπαθώ να βρω τον ρυθμό μου. Είναι καλό να πετυχαίνω μερικά σουτ νωρίς. Ο τρόπος που παίξαμε είναι αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε, για να βρούμε ρυθμό και αμυντικά. Να βρούμε ρυθμό γενικά στο παιχνίδι. Χρειαζόμασταν μια νίκη. Δεν θέλαμε να τους δώσουμε την ευκαιρία να μπουν καθόλου στο παιχνίδι».

Ο Κάρι με την εμπιστοσύνη που δείχνει ανεβάζει και τους υπόλοιπους συμπαίκτες του, ενώ δείχνει ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα να επιστρέψει δυνατός μετά από 11 παιχνίδια που έμεινε εκτός, ενώ κλήθηκε να σχολιάσει και τις συγκρίσεις μεταξύ του ίδιου και του νεαρού ρούκι των Χοκς, Τρε Γιανγκ.

«Ειλικρινά νομίζω ότι πάλιωσε. Ξανά, είναι μοναδικός. Όπως όταν ήμουν εγώ ρούκι, το όνομα του Νας ακουγόταν πάρα πολύ. Το λαμβάνεις με σεβασμό αυτό και είναι κολακευτικό, αλλά στο τέλος της ημέρας, αυτό δεν σε οδηγεί στην λίγκα. Είναι τι κάνεις με την ευκαιρία που σου δίνεται. Οπότε ήμουν ευλογημένος και έχω επιτυχία και εμπειρία στην λίγκα. Προφανώς περιμένεις ο Γιανγκ να διαγράψει την δικιά του διαδρομή στην λίγκα, μόνος του. Δεν χρειάζεται να είναι κανένας άλλος πέρα από τον εαυτό του».

Steph Curry got a few Trae Young questions today: “Honestly, it’s getting old.” pic.twitter.com/losV7Upw1s

— Anthony Slater (@anthonyVslater) 4 Δεκεμβρίου 2018