Γιάννης για Χεζόνια: «Έπρεπε να βρω καλύτερες λέξεις, είμαι πρότυπο για τα παιδιά» (vid)

Το... step over του Μάριο Χεζόνια στον Γιάννη Αντετοκούνμπο εκνεύρισε τον Greek Freak, o oποίος αμέσως μετά το τέλος του Μπακς-Νίκς δήλωσε πως «την επόμενη φορά θα τον χτυπήσω στα αρχ...».

Ο Έλληνας φόργουορντ ανέφερε πως θα έπρεπε να χρησιμοποιήσει διαφορετικές εκφράσεις, λέγοντας πως αποτελεί πρότυπο για παιδιά και δεν χρειάζεται να μιλά έτσι.

«Ο,τι είπα το εννοούσα. Δεν είμαι άνθρωπος που παίρνω πίσω τα λόγια μου. Δεν ήμουν θυμωμένος ή απογοητευμένος μετά το παιχνίδι. Πρέπει να επιλέγω πιο καλές λέξεις για να στέλνω το μήνυμά μου. Ομως είναι δύσκολο, γιατί δεν είμαι από το εξωτερικό.

Είμαι πρότυπο για πολλά παιδιά και να βλέπεις παιδιά στο δρόμο και να λένε για σένα « ναι, χτύπα τον στα αρχ...». Δεν είναι καλό. Εννοούσα αυτό που έλεγα, αλλά έπρεπε να διαλέξω καλύτερες λέξεις».

Giannis apologizes for saying he’d “punch [Hezonja] in the nuts”… but says he still meant what he said

(via @Bucks)pic.twitter.com/0S5x6LBRJa

— Bleacher Report NBA (@BR_NBA) 3 Δεκεμβρίου 2018