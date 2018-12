Παίκτης του μήνα στην Ανατολή ο Γιάννης!!! (pic)

Ο Έλληνας σούπερ σταρ των Μιλγουόκι Μπακς αποτελεί τον φυσικό ηγέτη της ομάδας του και εκείνον που την έχει πάρει από το χέρι και την οδηγεί στις πρώτες θέσεις της Ανατολής. Συγκεκριμένα μέτρησε 27,3 πόντους, 12,9 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 1,5 κλεψίματα κατά μέσο όρο.

Τα «Ελάφια» βρίσκονται στην δεύτερη θέση τόσο της Ανατολής με ρεκόρ 15-7 όσο και ολόκληρου του ΝΒΑ! Το ίδιο ισχύει και για τους Κλίπερς οι οποίοι έχουν το ίδιο ακριβώς ρεκόρ με τους Μπακς. Και αυτό λόγω... Τομπάιας Χάρις, ο οποίος είχε αντίστοιχα στην Δύση 21,7 πόντους, 8,7 ριμπάουντ, 2,3 ασίστ και 44% στα τρίποντα!

The Kia NBA Players of the Month for October/November... #KiaPOTM@Giannis_An34 of the @Bucks (East)@Tobias31 of the @LAClippers (West) pic.twitter.com/5mItBkkyi8

— NBA (@NBA) 3 Δεκεμβρίου 2018