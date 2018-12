Άντονι Ντέιβις όπως... Τσαρλς Μπάρκλεϊ! (vids)

Συγκεκριμένα έγινε ο πρώτος παίκτης μετά τον «Sir» που κατάφερε να τελειώσει ένα ματς το ΝΒΑ και χωρίς να πάει στην παράταση έχοντας 30+ πόντους, 19+ ριμπάουντ και 8+ ασίστ!

Απέναντι στη Σφήκες μέτρησε 36 πόντους, 19 ριμπάουντ και 8 τελικές πάσες. Εκείνος που το είχε καταφέρει για τελευταία φορά ήταν ο Τσαρλς Μπάρκλεϊ στο ξεκίνημα της σεζόν 1992-93 κόντρα στους Κλίπερς, έχοντας 37 πόντους, 21 ριμπάουντ και 8 ασίστ. Για την ακρίβεια ήταν το ντεμπούτο του με τη φανέλα των Φοίνιξ Σανς στις 7/11/1992.

Δείτε την εμφάνιση του Ντέιβις...

Anthony Davis finishes with 36 PTS, 19 REB, 8 AST to lift the @PelicansNBA to the road win! #DoItBig pic.twitter.com/AOTbsRCygH

...και αυτήν του Τσαρλς Μπάρκλεϊ

@AntDavis23 tallied 36 PTS, 19 REB, & 8 AST in the @PelicansNBA win yesterday.

The last player to match those totals in a non-overtime victory was Charles Barkley (37p/21r/8a) on Nov. 7, 1992... his @Suns debut. #NBAVault pic.twitter.com/MxCaqc8Fvu

— NBA History (@NBAHistory) 3 Δεκεμβρίου 2018