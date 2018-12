Με το διπλό (97-99) έφυγαν από το Μπρούκλιν οι Καβς.

Η ομάδα του Κλίβελαντ με αυτό το αποτέλεσμα πήγε 5-18. Οι Νετς έπεσαν στο 8-17.

Για του νικητές ο Κλάρκσον είχε 20 με 11 ριμπάουντ, ενώ ο Τόμπσον 19 με 14 ριμπάουντ. Το νικητήριο καλάθι το έβαλε ο Μπερκς που είναι πολύ λίγες μέρες στην ομάδα μετά την ανταλλαγή του με τον Κάιλ Κόρβερ.

Για το Μπρούκλιν κορυφαίος ήταν ο Ράσελ με 30 πόντους, 8 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

— Cleveland Cavaliers (@cavs) 4 Δεκεμβρίου 2018