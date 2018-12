Σύμφωνα με τον Άντριαν Βοϊναρόφσκι, τη θέση του Χόιμπεργκ θα πάρει προσωρινά ο μέχρι πρότινος ασίσταντ κόουτς, Τζιμ Μπόιλεν.

Οι Μπουλς έχουν μόλις πέντε νίκες ύστερα από 24 ματς, έχοντας και έξι ήττες στη σειρά!

Associate head coach Jim Boylen will take over as the permanent head coach of the Bulls to replace Fred Hoiberg, no interim title, league source tells ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 3 Δεκεμβρίου 2018