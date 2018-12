Ο Κέβιν Ντουράντ και ο Ντρέιμοντ Γκριν κοιμόντουσαν με το... στόμα ανοικτό βγάζοντας φυσικά άφθονο γέλιο, ενώ ο ΝτεΜάρκους Κάζινς είχε πιο... σοβαρό ύπνο!

Ενδιαφέρον θα έχει να μάθουμε την... τύχη του Τζόρνταν Μπελ μόλις καταλάβουν οι συμπαίκτες του ότι έγιναν viral γι' αυτόν τον λόγο!

Boogie, KD and Draymond might have some words for @1jordanbell pic.twitter.com/tZgCxwahAp

— Sports Illustrated (@SInow) 2 Δεκεμβρίου 2018