Ο νεαρός Σλοβένος, είναι μόλις 19 χρονών και μόνο καλύτερος μπορεί να γίνεται μέρα με την ημέρα. Ο Ντόντσιτς στο παιχνίδι κόντρα στους Λέικερς αποκάλυψε την δουλειά που κάνει με τον Νοβίτσκι.

Ο πιτσιρικάς έβγαλε ολόιδιο το σουτ μέσης απόστασης που αποτελεί σημείο αναφοράς του μεγάλου Γερμανού παίκτη.

Luka's added the Dirk fade to his game pic.twitter.com/DLULDk85Iq

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) 1 Δεκεμβρίου 2018