Ντουράντ... out of space! (vid)

Ο «KD» έκανε season-high, αφού μέτρησε 51 πόντους, ενώ είχε και 11 ριμπάουντ και 6 ασίστ, στην ήττα από τους Ράπτορς στην παράταση (131-128).

Πέρα από την τρομερή του εμφάνιση, ο 30χρονος φόργουορντ των Ουόριορς έγινε και ο πρώτος παίκτης που φτάνει τους 144 πόντους, τα 30 ριμπάουντ και τις 22 ασίστ σε τρία παιχνίδια, μετά τον Έλγκιν Μπέιλορ το 1961.

Kevin Durant goes off for a season-high 51 PTS, 11 REB, 6 AST in Toronto.

KD has put up 144 PTS, 30 REB and 22 AST over his last three games. The only other player in NBA History to reach those totals in a three-game stretch was Elgin Baylor in 1961. #SAPStatLineOfTheNight pic.twitter.com/cFSeovuVcx

— NBA.com/Stats (@nbastats) 30 Νοεμβρίου 2018