To γράμμα 9χρονης θαυμάστριας που έπεισε τον Κάρι να της βρει παπούτσια! (pic)

Η Ράιλι Μόρισον έψαχνε παπούτσια μπάσκετ για τη νέα σεζόν και φυσικά προτίμησε να ρίξει μια ματιά στη σειρά που κυκλοφορεί ο αγαπημένος της Στεφ Κάρι.

Προς απογοήτευσή της, όμως, διαπίστωσε πως ο ηγέτης των Ουόριορς δεν διαθέτει παπούτσια για κορίτσια και αποφάσισε να του στείλει ένα γράμμα, για να αλλάξει την κατάσταση.

Η 9χρονη θαυμάστρια του Κάρι ανέφερε πως αυτή και ο πατέρας της ήταν «απογοητευμένοι που είδαμε ότι δεν υπάρχουν τα Curry 5's στην κατηγορία για κορίτσια. Ωστόσο, έχει για τα αγόρια, τα οποία μπορούν ακόμα και να τα επιμεληθούν όπως θέλουν. Ελπίζω να το αλλάξετε με την Under Armour αυτό, γιατί και τα κορίτσια θέλουν να "σκίζουν" με τα Curry 5's επίσης».

Ο 30χρονος γκαρντ του Γκόλντεν Στέιτ της απάντησε, λέγοντας: «Θα το διορθώσουμε αμέσως! Θέλω να είμαι σίγουρος πως θα φοράς με περηφάνεια τα παππούτσια μου, γι' αυτό θα σου στείλω τα Curry 5's αμέσως και θα είσαι ένα από τα πρώτα παιδιά που θα πάρουν τα Curry 6's!».

Appreciate you helping us get better Riley! We got you. #MoreToCome pic.twitter.com/UBoTklvwhg

— Stephen Curry (@StephenCurry30) 29 Νοεμβρίου 2018