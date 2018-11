Ντοκ Ρίβερς: «Ο Γιάννης είναι τόσο σκληρός, όπως οι Ντουράντ και ΛεΜπρον» (vid)

Ο Ντοκ Ρίβερς, ο προπονητής των Κλίπερς, αποθέωσε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Σχολίασε πως δυσκολεύεται να βγάλει ένα πλάνο για να αντιμετωπίσεις παίκτες όπως ο Γιάννης, ο KD και ο ΛεΜπρον και μοιράστηκε με τον κόσμο την... απόγνωση του για την άμυνα πάνω στον ηγέτη του Μιλγουόκι.

«Είναι δύσκολο. Είναι σκληρός όπως ο Ντουράντ και ο ΛεΜπρον και είναι δύσκολο να προετοιμαστείς για αυτούς. Είμαι τύπος που σκέφτεται την άμυνα, αλλά υπάρχουν φορές στις συναντήσεις που λες αυτό θα δουλέψει, αυτό μπορεί να δουλέψει, επειδή είναι τόσο καλοί. Και το κάνει με τόσο διαφορετικό τρόπο – δεν το κάνει με το σουτ του, το κάνει επιθετικά και με το μέγεθος του και είναι δύσκολο. Προσπαθείς να φτιάξεις έναν τοίχο».

"Durant, LeBron, and Giannis, as far as preparing for ... I'm a defensive-minded guy, but there are times in the meetings, and you hear us talk, and I'm like, 'Yeah, that'll work.' Because they're that good." — @DocRivers pic.twitter.com/qJoUKNG7OE

