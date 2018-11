Στην 7η θέση με τις περισσότερες συμμετοχές στο ΝΒΑ ο Κάρτερ! (pic)

Ο 41χρονος Βινς μετράει, πλέον, 1.425 παιχνίδια στο ΝΒΑ, ένα περισσότερο από έναν άλλον πρώην παίκτη των Ατλάντα Χοκς, τον Κέβιν Ουίλις.

Εάν και εφόσον αγωνιστεί σε άλλα 51 ματς την φετινή σεζόν θα μπορέσει να φτάσει ακόμα πιο ψηλά αφήνοντας πίσω του, τους Κέβιν Γκαρνέτ (1.462) και Καρλ Μαλόουν (1.476).

Βέβαια υπάρχει και ο Ντιρκ Νοβίτσκι με 1.471 παιχνίδια, αλλά είναι δεδομένο ότι ο Γερμανός σταρ θα συνεχίσει να παίζει τη φετινή σεζόν, όπερ και σημαίνει ότι η 4η θέση θα γίνει σίγουρα δική του, ενώ θα μπορέσει φέτος να ξεπεράσει και τον Τζον Στόκτον (1.504 ματς).

Congrats to @mrvincecarter15 of the @ATLHawks for moving up to 7th on the all-time GAMES PLAYED list! #ThisIsWhyWePlay #TrueToAtlanta pic.twitter.com/3gdcnQOSib

— NBA (@NBA) 29 Νοεμβρίου 2018