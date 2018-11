Την καλύτερη σεζόν της καριέρας του κάνει ο Μπλέικ Γκρίφιν.

Ο ηγέτης των Πίστονς... καθάρισε και τους Νικς, αφού τους έβαλε 30 πόντους, ενώ μοίρασε και 5 ασίστ.

Με τέτοιες εμφανίσεις ο Μπλεικ μπορεί να βάλει στα playoffs το Ντιτρόιτ.

Απολαύστε την παράσταση του

Blake Griffin tallies 30 PTS & 5 ASTS to help the @DetroitPistons win their 3rd game in a row! #DetroitBasketball pic.twitter.com/lQLgWiIiNO

— NBA (@NBA) 28 Νοεμβρίου 2018