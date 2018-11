Εκπληκτική φάση στο ματς των Μπακς με τους Χόρνετς.

Οι Λαμπ, Ουίλιαμς και Κιντ Γκίλχριστ σηκώθηκαν στον αέρα και έκοψαν μαζί τον Κρις Μίντλετον με εντυπωσιακό τρόπο.

Το λες και τριπλό μπλοκ! Αν έπρεπε κάπου να το χρεώσετε, σε ποιον θα το δίνατε;

Who gets credit for this block? pic.twitter.com/aQtWtHaOw8

— Bleacher Report NBA (@BR_NBA) 27 Νοεμβρίου 2018