Παίκτης της Εβδομάδας στην Ανατολή ο Αντετοκούνμπο! (pic & vid)

Οι Μπακς «τρέχουν» το δεύτερο καλύτερο ρεκόρ στην Ανατολή πίσω από τους πρωτοπόρους Ράπτορς, έχοντας 14 νίκες σε 19 αγώνες με μπροστάρη τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

O Greek Freak κατέκτησε τον τίτλο του Παίκτη της Εβδομάδας στο ΝΒΑ έχοντας 32.8 πόντους, 14 ριμπάουντ, 6.5 ασίστ και 2 κλεψίματα μ.ό. στο 3-1 του Μιλγουόκι σε αυτό το διάστημα.

Από την άλλη πλευρά, οι Κλίπερς οδηγούν την κούρσα στη Δύση με ρεκόρ 13-6 και ο Τομπάιας Χάρις κατέκτησε τον αντίστοιχο τίτλο στην Περιφέρεια.

Δείτε τα highlights του σούπερ σταρ των Μπακς που αναδείχτηκε Παίκτης της Εβδομάδας στο ΝΒΑ για δεύτερη φορά φέτος

The best from @Giannis_An34 as he notched his 2nd POTW award!!#FearTheDeer pic.twitter.com/fnoTcToXtl

