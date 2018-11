Ίρβινγκ για τον πατέρα του: «Θυσίασε το όνειρό του για να ζήσω το δικό μου» (vid)

«Η μητέρα μου πέθανε όταν ήμουν μικρός και ο πατέρας μου έπρεπε να μεγαλώσει εμένα και την αδερφή μου. Ήταν εξαιρετικός παίκτης. Μάλιστα είχε παίξει και στη Βοστόνη. Όμως θυσίασε το όνειρό του για να μπορέσω εγώ να ζήσω το δικό μου...» έλεγε ως αφηγητής ο Κάιρι Ίρβινγκ στο φοβερό διαφημιστικό όπου παίζει μονό με τον πατέρα του, ενώ συμπλήρωνε απευθυνόμενος στον ίδιο: «Αν μπορώ να νικήσω εσένα, τότε μπορώ να νικήσω τους πάντες...»

Ο Ντρέντερικ Ίρβινγκ έπαιξε μπάσκετ στο Boston University από το 1984 έως και το 1988 ενώ είναι μέλος και το Hall Of Fame του πανεπιστημίου. Παρόλα αυτά δεν έκανε ποτέ την επαγγελματική καριέρα που ενδεχομένως να ήθελε και να είχε ονειρευτεί...

Δείτε το φοβερό βίντεο...

“My dad sacrificed his dream, so I could live mine.” @KyrieIrving #JustDoIt pic.twitter.com/AVUxc7YoMw

— NBA (@NBA) 26 Νοεμβρίου 2018