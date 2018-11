Ο χρόνος τελειώνει, ο ΛεΜπρόν... πυροβολάει (vid)

Όταν δεν υπάρχει άμμος στην κλεψύδρα, όταν η μπάλα καίει κι όταν η ομάδα σου είναι πίσω στο σκορ, αποτελεί ευλογία να ξέρεις ότι το τελευταίο σουτ θα το πάρει ο ΛεΜπρόν.

Ο «βασιλιάς» με το τέλος της δεύτερης περιόδου κάνει το step back, σουτάρει για τρεις και κάντει το 52-51 για τους Λέικερς.

LeBron steps back at the halftime buzzer... BANG!

At the break at Staples Center:#LakeShow 52#PureMagic 51

Kuzma: 15 PTS

LBJ: 13 PTS, 4 AST

JaVale: 8 PTS, 6 BLK, 4 REB

Vucevic: 15 PTS, 5 REB, 4 AST pic.twitter.com/8EnTc2QL4I

— NBA (@NBA) November 25, 2018