Ο Καρλάιλ θα εμπιστευτεί στον Τζόρνταν τις βολές της τεχνικής ποινής! (pic)

Μπορεί ο ΝτιΆντρε Τζόρνταν να είχε καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας του ποσοστό κοντά στο 45% από τη γραμμή της φιλανθρωπίας αλλά φέτος κάνει... θραύση!

Συγκεκριμένα μετράει 53/66 βολές, όπερ και σημαίνει ποσοστό της τάξεως του 80,3%! Με τέτοιο νούμερο θα μπορούσε κάλλιστα να παίρνει την ευθύνη των... έξτρα βολών ύστερα από κάποια τεχνική ποινή.

Μάλιστα και όπως έγραψε ο Τιμ Μπόντεμπς του ESPN, ο προπονητής των Μάβερικς, Ρικ Καρλάιλ αρχίζει ήδη να σκέφτεται ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Ε, αν το δούμε και αυτό...

Rick Carlisle says DeAndre Jordan, who is shooting a career-best from the foul line, could potentially be used as a technical foul shooter "in certain situations." A career 45 percent FT shooter, Jordan is shooting 80 percent this year.

— Tim Bontemps (@TimBontemps) 24 Νοεμβρίου 2018