Ο σέντερ των Τίμπεργουλβς αποφάσισε να φτιάξει τη μέρα ενός νεαρού φιλάθλου.

Ο Καρλ Άντονι Τάουνς μετά τη λήξη του χθεσινού αγώνα στο Μπρούκλιν χάρισε το ένα του παπούτσι σε έναν πιτσιρικά. Μάλιστα το μέγεθος (νούμερο 55) ήταν τόσο μεγάλο που ο μικρός θα μπορούσε να το κάνει και... κρεβάτι.

KAT gave his size 20 shoe away to a young fan

So big he could sleep in it

(via @MarneyGellner) pic.twitter.com/xic1sYMPVu

— Bleacher Report (@BleacherReport) 24 Νοεμβρίου 2018