Εξαιρετικοί είναι οι Θάντερ τον τελευταίο καιρό (12-6) και τώρα με την επιστροφή του Ράσελ Ουέστμπρουκ θέλουν να ανέβουν πιο ψηλά.

Ο γκαρντ της Οκλαχόμα... τσίμπησε τις σφήκες, αφού είχε 30 πόντους, 12 ριμπάουντ και 8 ασίστ σε μια πραγματική παράσταση.

Απολαύστε τον «Westbeast»

The @okcthunder improve to 12-6 behind Russell Westbrook's (30 PTS, 12 REB, 8 AST) near triple-double at home! #ThunderUp pic.twitter.com/xKFxyIudOs

— NBA (@NBA) 24 Νοεμβρίου 2018