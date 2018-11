Γιάννης: «Είμαστε ομάδα νικητών τώρα, δεν μας αρέσει να χάνουμε» (vid)

Η ήττα από τους Σανς έβαλε φρένο στους Μπακς και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο παραδέχτηκε ότι έχει αλλάξει η νοοτροπία των «Ελαφιών» πλέον και η νίκη αποτελεί την μοναδική τους σκέψη.

Αναλυτικά:

«Πρέπει να μπορούμε να βγούμε στο παρκέ με περισσότερη ενέργεια, ειδικά κόντρα σε μια ομάδα που δεν έχει τίποτα να χάσει. Ξέρεις ότι αν τους δώσεις την ευκαιρία να πιστέψουν στην νίκη, θα χαλαρώσουν. Νομίζω ότι δεν το εκμεταλλευτήκαμε αυτό. Όταν δεν τελειώνεις το παιχνίδι, το παιχνίδι σε σκοτώνει.

Δεν μπορέσαμε να ελέγξουμε το παιχνίδι νωρίτερα. Όταν χάνεις παιχνίδια σε πονάει. Σκέφτεσαι τι θα μπορούσες να κάνεις διαφορετικά και κάτι που θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει διαφορετικά σήμερα ήταν να είχαμε μπει πιο δυνατά στο παιχνίδι.

Σίγουρα πρέπει να το ξεχάσουμε γρήγορα. Πρέπει να παίξουμε σε 12 ώρες από τώρα.

Είμαστε ομάδα νικητών τώρα. Δεν μας αρέσει να χάνουμε και αύριο θα βγούμε εδώ και θα προσπαθήσουμε να πάρουμε την νίκη. Θα κάναμε πιο εύκολη την ζωή μας αν είχαμε κερδίσει σήμερα, αλλά δεν κάναμε την δουλειά μας σήμερα και πρέπει να την κάνουμε αύριο».

"We're a winning team now. We don't like losing, tomorrow we're gonna come out and try to get a win." pic.twitter.com/mQSfc6qg8F

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 24 Νοεμβρίου 2018