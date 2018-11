Απολογήθηκε για το «γαμ.... Ημέρα Ευχαριστιών» ο Ίρβινγκ (pic)

Ένας δημοσιογράφος ευχήθηκε καλή ημέρα των Ευχαριστιών στον Κάιρι Ίρβινγκ μετά το ματς με τους Νικς, με τον Uncle Drew να απαντά πως δεν γιορτάζει την μέρα αυτή πριν πει «γαμ.... Ημέρα των Ευχαριστιών»

Όμως ο ηγέτης των Σέλτικς μετάνιωσε για τη συμπεριφορά του, κάτι που φάνηκε στο twitter, λέγοντας πως σέβεται απόλυτα τη γιορτή.

Τα θέματα που έχει για αυτή τη γιορτή αφορούν την αμερικανική ιθαγένεια. Mην ξεχνάμε πως ο Ίρβινγκ πήρε το όνομα «Little Mountain» σε τελετή που έγινε στην Lakota, ενώ έχει και τατουάζ για τον ίδιο λόγο στο πίσω μέρος του λαιμού του.

I spoke w/ frustration after last nights game and spoke words that shouldn’t be in a professional setting no matter what.

— Kyrie Irving (@KyrieIrving) 22 Νοεμβρίου 2018