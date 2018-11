Η κίνηση αγάπης της οικογένειας Αντετοκούνμπο για το Μιλγουόκι! (vid)

Δίπλα στην τοπική κοινωνία είναι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και το απέδειξε και την Ημέρα των Ευχαριστιών.

Ο ηγέτης των Μπακς μαζί με τη μητέρα του Βερόνικα και την κοπέλα του Μαράϊα συνεργάστηκαν με το Pick n' Save και έδωσαν φαγητό αξίας 50.000 δολαρίων στους κατοίκους του Μιλγουόκι.

«Έμαθα από τους γονείς μου τι σημαίνει να βοηθάς. Αν είμαι κουρασμένος για το αυριανό ματς, θα αξίζει τον κόπο».

Ένας άνθρωπος που έμαθε να παλεύει στη ζωή του και πλέον βρίσκεται ανάμεσα στους κορυφαίους παίκτες του κόσμου!

"If I'm tired tomorrow for the game, it's going be worth it."

