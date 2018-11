Γιάννης: «Οι άλλοι θέλουν να γίνουν σαν τον Τζόρνταν, ο Κρίστιαν σαν εμένα» (vid)

Οι Μπακς κυριάρχησαν ενάντια στους Μπλέιζερς με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να είναι εξωπραγματικός και μάλιστα αφού κάθισε στον πάγκο στο τελευταίο δωδεκάλεπτο.

Μετά το παιχνίδι ο ηγέτης του Μιλγουόκι είχε κέφι και σχολίασε ιδιαίτερα την συμπάθεια που του έχει ο Κρίστιαν Γουντ.

«Πάντα μπορούμε να παίξουμε καλύτερα. Πάντα πιστεύουμε ότι μπορούμε να παίξουμε καλύτερα. Σήμερα είχαμε καλό ρυθμό, θέλαμε να βγάλουμε ενέργεια και να πάρουμε νωρίς το προβάδισμα.

Ο Κρίστιαν θέλει να γίνει σαν και εμένα. Ξέρετε τα παιδιά μεγαλώνουν και θέλουν να γίνουν σαν τον Τζόρνταν, αυτός θέλει να γίνει σαν τον Γιάννη. Χωρίς να αστειεύομαι κάνει τρομερή δουλειά. Μπήκε στο παρκέ και έπαιξε σκληρά και έκανε σπουδαία δουλειά για την ομάδα».

Ενώ για τον χρόνο που πέρασε στο πάγκο σχολίασε:

«Είναι διασκεδαστικό το να βλέπεις το παιχνίδι από τον πάγκο. Λατρεύω να παίζω, λατρεύω να παίζω στο τέλος, αλλά μερικές ημέρες λατρεύω και να παίρνω ανάσες. Διασκέδασα που είδα όλους να μπαίνουν στο παρκέ, να παίρνουν λεπτά, να τρέχουν, οπότε είναι ωραίο μερικές φορές απλά να χαίρομαι για τους συμπαίκτες μου».

Τέλος δεν παρέλειψε να σχολιάσει αν του κάνει αίσθηση ένα ρεκόρ καρφωμάτων...

«Δεν είναι σημαντικό για εμένα, αλλά σε 10-15 χρόνια θα είναι ωραίο να πω στα παιδιά μου ότι έχω το ρεκόρ στα καρφώματα του ΝΒΑ».

"When kids grow up, they want to be like Mike. He wants to be like Giannis."@Giannis_An34 on @Chriswood_5: pic.twitter.com/jcqZAkxODl

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 22 Νοεμβρίου 2018