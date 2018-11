Έγραψε ιστορία ο Κάρτερ, ξεπέρασε τους 25.000 πόντους! (vid)

Ο αειθαλής Βινς έγινε στο ματς με τους Ράπτορς ο 22ος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ που κατάφερε να ξεπεράσει τους 25.000 πόντους στην καριέρα του!

Και μάλιστα δεν θα μπορούσε να φτάσει σε αυτό το milestone χωρίς τον αγαπημένο του τρόπο! Φυσικά, καρφώνοντας την μπάλα!

Τόσο ο κόσμος, όσο και ο ίδιος το πανηγύρισαν δεόντως, με τον ίδιο να λέει χαρακτηριστικά: «Είναι μια ειδική στιγμή για μένα. Ήταν κάτι που ήξερα και περίμενα ότι θα συμβεί. Σίγουρα είναι όμορφο εκ των πραγμάτων να βρίσκεσαι στο ΝΒΑ, αλλά εγώ ήθελα πάντα να είμαι ηγέτης. Ποτέ δεν είχα την έννοια των αριθμών, αλλά να βοηθάω την ομάδα μου. Είναι υπέροχο που συνέβη...»

Vince Carter scores 14 PTS and becomes the 22nd player in @NBAHistory to surpass 25,000 career points! #TrueToAtlanta #ThisIsWhyWePlay pic.twitter.com/4XLBOXNhNb

— NBA (@NBA) 22 Νοεμβρίου 2018