Αυτό θα πει... αγάπη για τον ΛεΜπρόν! (pics)

Συγκεκριμένα είχαν φτιάξει φανέλες του ΛεΜπρόν Τζέιμς, οι οποίες ήταν χωρισμένες στη μέση. Μισές ως παίκτης των Καβς και μισές ως παίκτης των Λέικερς.

Αν μη τι άλλο έκλεψαν την παράσταση στην «Quicken Loans Arena» και ήταν λογικό να στρέψουν όλα τα φλας των φωτογράφων πάνω τους.

Σίγουρα ήταν ένας πρωτότυπος τρόπος για να δείξουν την αγάπη τους στον ΛεΜπρόν, η επιστροφή του οποίου δεν θύμιζε ούτε στο ελάχιστον την πρώτη του επιστροφή ως αντίπαλος των Καβαλίερς πριν από οκτώ χρόνια...

Use one word to describe these LeBron mash-up jerseys (via @TheHoChen) pic.twitter.com/Lc6knrh1Ot

— SLAM (@SLAMonline) 22 Νοεμβρίου 2018