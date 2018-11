To σούπερ δίδυμο των Ουίζαρντς «καθάρισε» τους Κλίπερς! (vid)

Ολίμπια Μιλάνο – Μπασκόνια με επιστροφή στοιχήματος*, ενισχυμένες αποδόσεις και live alerts. (21+) * Ισχύουν Οροι και Προϋποθέσεις

Παρόλο που πλέον είναι διαθέσιμοι για ανταλλαγή, δεν πτοούνται οι Μπιλ και Ουόλ.

Οι ηγέτης είχαν... κέφια κόντρα στους Κλίπερς, αφού ο Τζον είχε 30 πόντους και 8 ασίστ, ενώ ο Μπράντλεϊ μέτρησε 27 με 7 ασίστ.

Αυτό έφτανε στους Ουίζαρντς, οι οποίοι υπέταξαν την ομάδα του Λος Άντζελες.

Δείτε τα καλύτερα τους

24-point comeback win

Combine for 57 PTS

John Wall (30 PTS, 8 AST) & Bradley Beal (27 PTS, 7 AST) propel the @WashWizards to the home victory! #DCFamily pic.twitter.com/FZD7Liz7ZZ

— NBA (@NBA) 21 Νοεμβρίου 2018