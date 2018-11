Πρόστιμο στον Ντουράντ για τα «γαλλικά» σε φίλαθλο! (vid)

Δεν την γλίτωσε ο Κέβιν Ντουράντ.

Ο KD τιμωρήθηκε με πρόστιμο 25.000 δολαρίων για τα «γαλλικά του» προς φίλαθλο στο ματς με τους Μάβερικς.

Ο φόργουορντ των Ούοριορς πήγε προς τα courtside και είπε σε ένα θεατή: «Δες το γαμ... παιχνίδι και βγάλε τον σκασμό».

Δεν πάνε καλά τα πράγματα για τον Ντουράντ τον τελευταίο καιρό μετά το... σίριαλ με τον Ντρέιμοντ Γκριν.

“Watch the f—king game and shut the

f—k up.”

- Kevin Durant to a Mavericks fan

#NBA pic.twitter.com/dsFh6ZAa6p

— ☇ASAP Sports News☇ (@ASAP_SportsNews) 19 Νοεμβρίου 2018