O ΛεΜπρόν ισοφάρισε τον Άιβερσον στους 50+ πόντους! (pic)

Συγκεκριμένα μετράει πλέον 12 παιχνίδια στην καριέρα του με 50+ πόντους και ισοφάρισε τον «Answer» στην 6η θέση της συγκεκριμένης λίστας.

Επόμενος... στόχος ο Ρικ Μπάρι με 14 ματς έχοντας 50 ή περισσότερους πόντους και ακολουθούν οι Έλτζιν Μπέιλορ (17), Κόμπι Μπράιαντ (25), Μάικλ Τζόρνταν (31) και Ουίλτ Τσάμπερλεϊν (118)!

LeBron finishes with 51 points and breaks a tie with Allen Iverson for the 6th-most 50-point games in NBA history: Wilt Chamberlain (118), Michael Jordan (31), Kobe Bryant (25), Elgin Baylor (17), Rick Barry (14), LeBron James (12)

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 19 Νοεμβρίου 2018