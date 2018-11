Είναι ίσως ο κορυφαίος ψηλός στο ΝΒΑ και προσπαθεί να δικαιολογήσει τον τίτλο σε κάθε ματς.

Ο Άντονι Ντέιβις έκανε... παπάδες κόντρα στους Νάγκετς και πέτυχε την 2η σερί 40άρα του (είχε 8 ριμπάουντ, αλλά και 8 ασίστ) μετά το ματς με τους Νικς.

Είναι απόλαυση να παρακολουθείς τα όσα κάνει ο ηγέτης των «πελεκάνων»!

Anthony Davis (40 PTS, 8 REB, 8 AST) goes off for his second consecutive 40+ point game in the @PelicansNBA W! #DoItBig pic.twitter.com/TUv3g5hHgF

— NBA (@NBA) 18 Νοεμβρίου 2018